Elliniko: Ein neues Monaco in Athen

Das neue Athen – auf dem virtuellen Reißbrett sieht es bereits fantastisch aus: Da sind Wolkenkratzer vor Meereskulisse zu bewundern, moderne Wohngebäude mitten im Grünen, die Glasfronten von Einkaufszentren und Hotels, ein Jachthafen, natürlich auch ein Strand – und das alles nur einen Katzensprung von der Akropolis entfernt. Gegenstand der visualisierten Pläne ist das Areal des alten Athener Flughafens in Elliniko, im Süden von Athen, direkt am Meer. Mitten im Häusermeer der Mittelmeer-Metropole tut sich da in bester Lage eine riesige Baulücke von 6,2 Quadratkilometern Größe auf – „dreimal so groß wie Monaco“, wie mit Anspielung auf die Goldgrube an Frankreichs Südküste hinzugefügt wird.

("Die Presse", Print-Ausgabe, 01.04.2018)