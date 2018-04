Wohin der ungarische Weg führt

Es sah nicht gut aus für Ungarn im Jahr 2010: Das Krisenland vor Österreichs Haustür brauchte wieder einmal Hilfe von außen, um einen Staatsbankrott abzuwenden. Die im Jahr davor um fast sieben Prozent eingebrochene Wirtschaft stagnierte. Mehr als jeder Zehnte war arbeitslos. Im April gewann Viktor Orbán die Parlamentswahl mit seiner Partei Fidesz. Seitdem regiert der Rechtspopulist mit Zweidrittelmehrheit. Am kommenden Sonntag stellt sich der umstrittene Politiker wieder der Wahl, die Zeichen stehen auf Sieg. An der ökonomischen Lage sollte es nicht scheitern: Die Wirtschaft wächst kräftig, die Arbeitslosigkeit ist auf nur vier Prozent zurückgegangen. Die Staatsfinanzen sind im Griff, die Sorgen der Geldgeber verflogen. So viel Empörung im Ausland Orbáns Hasstiraden auf muslimische Flüchtlinge und NGOs, seine Missachtung von EU-Beschlüssen und die Einschränkung der Gewaltenteilung auslösen – in der Wirtschaftspolitik scheint er den Zahlen nach viel richtig gemacht zu haben. Aber was steckt hinter der Statistik?

Zunächst: Ungarn war nicht in einer so desaströsen Lage wie andere Krisenländer. Die Staatsschulden erreichten ihren Spitzenwert 2011 mit 81 Prozent, damals weniger als in Österreich. Aber die Finanzmärkte ziehen sich aus anfälligen Schwellenländern rascher zurück als aus hoch entwickelten Staaten. Als einziges der neuen EU-Mitglieder in Osteuropa schleppte Ungarn schon durch den Boom der Nullerjahre einen Rucksack von relativ hoher Staatsverschuldung und überschießenden Haushaltsdefiziten. Daran änderte sich auch unter Orbán vorerst nichts. Er polterte zwar, er werde den Internationalen Währungsfonds hinauswerfen, musste die IWF-Hilfe aber rasch wieder in Anspruch nehmen. Erst seit 2012 ist der Bann gebrochen. Seitdem bewegen sich die Defizite konstant unter der Maastricht-Grenze von drei Prozent. Die Verschuldung geht (sehr langsam) zurück, die Hilfen sind zurückgezahlt.

("Die Presse", Print-Ausgabe, 01.04.2018)