Wie man den Förderdschungel rodet

Wien. Das Förderwesen ist eines der großen Rätsel dieser Republik. Niemand weiß wirklich, wer wie viele Mittel bekommt und was sie bewirken. In einem solchen Dschungel gibt es naturgemäß viel Wildwuchs. Wer sich tiefer hineinwagt, findet Unkraut: Abschlagszahlungen für den fehlenden Gemeindestier, Bergbauernförderung an Golfklubs, generöse Unterstützung für Trachtenanzüge und Eierspeisfeste. Auch wenn das hoffentlich nicht typisch für die heimische Dschungelflora ist, schafft es doch Unbehagen. Denn alles zusammen kostet viel zu viel. Über Generationen haben Minister, Landeskaiser und Bürgermeister ihre Bäumchen gepflanzt, um sich beliebt zu machen – ohne sich abzustimmen und Ziele festzulegen.

("Die Presse", Print-Ausgabe, 03.04.2018)