Österreichs Betriebe produzieren um 6,8 Prozent mehr

Unternehmen im Sachgüter- und Baubereich haben 2017 um 6,8 Prozent mehr produziert. Die Umsatzerlöse der 65.252 Unternehmen mit 909.034 Beschäftigten legten auf 277,3 Milliarden Euro zu. Arbeitstägig bereinigt machte das Umsatzplus sogar 7,4 Prozent aus. Weniger stark stiegen die Verdienste der Beschäftigen, nämlich um 2,8 Prozent auf brutto 39,4 Milliarden Euro, wie die Statistik Austria heute mitteilte.

Im Sachgüterbereich erhöhten sich die Umsätze um 7,5 Prozent auf 230,6 Milliarden Euro, im Baubereich um 3,5 Prozent auf 46,6 Milliarden Euro. Im Schnitt setzte ein Produktionsunternehmen mit durchschnittlich 14 Mitarbeitern rund 4,2 Millionen Euro um.

Mehr Betriebe, mehr Arbeitnehmer

65.252 produzierende Unternehmen bedeuten eine Zunahme von 1,5 Prozent.Die Zahl der unselbstständig Beschäftigen stieg insgesamt um 1,1 Prozent auf 909.034 Personen.

Oberösterreich erwirtschaftete mit 17,8 Prozent der Betriebe 24,1 Prozent der gesamten abgesetzten Produktion Österreichs, gefolgt von Wien (13,4 Prozent Betriebe/17,8 Prozent der Produktion), Niederösterreich (18,5/16,6 Prozent) und der Steiermark (je 14,6 Prozent). Dabei waren in Oberösterreich knapp ein Viertel, in Niederösterreich und der Steiermark je rund ein Sechstel und in Wien rund ein Achtel aller unselbstständig Beschäftigten tätig.

Regional betrachtet wiesen im Bau das Burgenland (+16,8 Prozent), Tirol (+7,8 Prozent) und Kärnten (+4,9 Prozent) die höchsten Produktionssteigerungen auf. Einen leichten Rückgang gab es hingegen lediglich in Salzburg (-0,5 Prozent). Die Auftragsbestände der Baubetriebe weiteten sich per Ende Dezember 2017 um 19,8 Prozent auf 12,5 Mrd. Euro aus. Am stärksten fiel der Anstieg in Vorarlberg mit +175,8 Prozent und Kärnten mit +38,2 Prozent aus, am geringsten in Salzburg mit +1,4 Prozent und dem Burgenland mit +1,7 Prozent.

(APA)