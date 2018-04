Anteil des Radverkehrs muss sich bis 2025 verdoppeln

Laut neuester Klimastrategie soll sich der Anteil des Radverkehrs bis zum Jahr 2025 auf 13 Prozent verdoppeln. Das sollte dem Verkehrsclub Österreich (VCÖ) zufolge nicht wirklich schwierig sein, denn Österreich ist ein Land der kurzen Wege. Eine Analyse zeigt, dass 40 Prozent der Autofahrten der Österreicher in Radfahrdistanz liegen. Jede fünfte Autofahrt ist sogar kürzer als zweieinhalb Kilometer. Deshalb fordert der VCÖ, die Infrastruktur für die Radfahrer weiter auszubauen. In den Ballungsräumen sollen direkte und kreuzungsfreie Rad-Hauptverbindungen, sogenannte Rad-Highways entstehen.

Das Ziel der Verdoppelung sollte in Österreich nicht schwer zu erreichen sein, sagte VCÖ-Expertin Ulla Rasmussen. In Vorarlberg gebe es heute schon einen Radverkehrsanteil von 16 Prozent. Eine Auswertung zeigt, dass die Österreicher gerne ins Auto steigen. Denn 40 Prozent der Autofahrten in einer Distanz von fünf Kilometer, an einem normalen Werktag werden österreichweit so rund fünf Millionen Autofahrten gemacht.

Wien bei Einkäufen Spitzenreiter

Das Potential hierzulande wäre groß, glaubt man beim Verkehrsclub. So haben in Österreich zehn Prozent der Beschäftigten weniger als einen Kilometer in die Arbeit und 37 Prozent weniger als fünf Kilometer, aber nur 14 Prozent legen den Arbeitsweg zu Fuß oder mit dem Fahrrad zurück. Auch hier ist laut VCO das Bundesland Vorarlberg mit 24 Prozent Vorreiter.

Ähnlich verhält es sich bei den privaten Erledigungen, wo 57 Prozent der Wege kürzer als fünf Kilometer sind, aber nur 23 Prozent der Erledigungen zu Fuß oder mit dem Fahrrad gemacht werden.

Am besten puncto Radverkehrsanteil, schneiden die Wege zum Einkauf ab. 70 Prozent sind kürzer als fünf Kilometer, 33 Prozent der Einkäufe werden mit Fahrrad oder zu Fuß erledigt. Dank der guten Nahversorgung ist hier Wien mit 47 Prozent Spitzenreiter unter den Bundesländern.

"Der Anteil des Radverkehrs ist dort hoch, wo die Verkehrsplanung dem Radverkehr ausreichend Platz einräumt und wo wichtige Alltagsziele, wie Betriebe und Unternehmen, Geschäfte, Freizeiteinrichtungen und Bahnhöfe gut mit dem Fahrrad erreichbar sind", betont VCÖ-Expertin Rasmussen. Der VCÖ fordert daher eine Infrastrukturoffensive für den Radverkehr. In Österreichs Ballungsräumen sollen nach internationalem Vorbild direkte und kreuzungsfreie Hauptradverbindungen, so genannte Rad-Highways, errichtet werden. Im deutschen Ruhrgebiet wird derzeit ein 100 Kilometer langer Rad-Highway gebaut.

