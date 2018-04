Wie die Finanzaufsicht eine Kreditblase verhindern will

Wien. Es ist eigentlich immer dasselbe, fast schon ein Naturgesetz. Billiges Geld schafft Blasen. Alles läuft gut, die Zinsen steigen langsam. Dann platzen die Blasen. Es folgt der Katzenjammer und die Rettung durch: billiges Geld. Selten war das so auffällig wie bei der vergangenen Finanzkrise, deren Auswirkungen von den Notenbanken durch die lockerste Geldpolitik aller Zeiten bekämpft wurden: Zinsen am Gefrierpunkt oder sogar im negativen Bereich, groß angelegte Gelddruckprogramme und die Botschaft an die Banken: Vergebt Kredite! Bleibt nicht auf dem Geld sitzen! Es überrascht kaum, was als Nächstes kommt. Die Finanzmarktaufsicht warnt jetzt: Das Geld sitzt bei den Banken zu locker. Zu viele Menschen bekommen zu leicht Kredite, etwa für Wohnungen. Die Laufzeiten sind zu lang. Es droht eine Blase.

("Die Presse", Print-Ausgabe, 06.04.2018)