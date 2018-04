Pflege: Das „verdrängte Risiko“

Wien. Für Angehörige eine Erleichterung, für den Staat eine unheimliche finanzielle Belastung: Mit Jahreswechsel wurde der Pflegeregress in ganz Österreich abgeschafft. Seither kann die öffentliche Hand nicht mehr auf das Vermögen jener zugreifen, die im Heim gepflegt werden müssen. Der Druck, Angehörige dort versorgen zu lassen, steigt also. Denn der Regress nimmt jene aus, die eine 24-Stunden-Betreuung brauchen oder mobile Dienste in Anspruch nehmen.

Ein Problem, das auch die Versicherungen zu spüren bekommen. Denn die Pflegeversicherung, schon seit jeher ein Ladenhüter, „geht jetzt noch schlechter“, sagt Robert Lasshofer, Generaldirektor der Wiener Städtischen Versicherung anlässlich eines Pressegesprächs. Die Grundidee des Produkts ist aber, im Alter finanziell entlastet zu werden. Pflegegeld und Pension reichen in der Regel nicht, um anfallende Kosten abzudecken. Übernimmt nun der Staat den Mehraufwand, besteht keine Notwendigkeit mehr, sich abzusichern. „Die Pflege ist ein Risiko, das einer Abdeckung bedarf“, findet Lasshofer. Schon allein, ob der Überalterung der Gesellschaft. „Doch es wird verdrängt.“

Derzeit stehen in Österreich rund 60.000 Pflegeversicherungsverträge 450.000 Beziehern von Pflegegeld gegenüber. Im Jahr 2050 sollen es bereits 746.000 Personen sein. Das Bedürfnis, zu Hause gepflegt zu werden, ist aber da, sagt Lasshofer. Ob die Betroffenen dann selbst noch entscheiden (können), steht jedoch auf einem anderen Blatt Papier.

„Bewusstsein der Politik da“

Ohnehin sei es eine politische Entscheidung, welche Probleme „sozialisiert“ und welche „individualisiert“ werden, sagt Lasshofer. Das Bewusstsein der Politik in Sachen Pflege sei jedenfalls da. So hat sich Finanzminister Hartwig Löger (ÖVP) kürzlich in der ORF-„Pressestunde“ für eine Pflegereform mit Stärkung der privaten Betreuung ausgesprochen. Die Abschaffung des Pflegeregresses stellte er, entgegen früheren Aussagen, nun aber nicht mehr infrage.

Eine Möglichkeit, ein künftiges Risiko abzusichern, wäre etwa, so Lasshofer, die staatlich geförderte Zukunftsvorsorge um den verpflichtenden Baustein Pflege zu erweitern, sagt Lasshofer. Ein 30-Jähriger könnte so für den Preis von zwei großen Tassen Kaffee pro Monat eine 50-prozentige Zuzahlung auf das staatliche Pflegegeld bekommen. Bei einem 50-Jährigen wären es 20 Euro. Auch bei bereits bestehenden Verträgen könne man sich eine entsprechende Erweiterung vorstellen. „Die drei letzten Lebensjahre sind immerhin die teuersten.“

Das Produkt, unter Finanzminister Karl-Heinz Grasser eingeführt und seither reformiert, unterliegt jedoch strengen gesetzlichen Vorgaben und kann nicht von heute auf morgen umgestellt werden. Der neue Finanzminister könnte da etwas bewegen. Er selbst kommt aus der Versicherungsindustrie. Möglicherweise landet das Thema im Zuge der angekündigten Steuerreform auf der Agenda. (nst)

("Die Presse", Print-Ausgabe, 06.04.2018)