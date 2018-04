Dem Libanon droht der Kollaps

Der Libanon ist gefangen zwischen den Fronten: Beim Nachbarn Syrien tobt der Krieg. Dazu kommt ein gewaltiger Schuldenberg. Jetzt wird das Land auch zum Spielball im Konflikt zwischen Saudiarabien und dem Iran. Dem Libanon droht der ökonomische und politische Kollaps. Frankreich will helfen und hat auf Initiative von Präsident Emanuel Macron am Freitag zu einer großen Investorenkonferenz in Paris geladen. „Es geht nicht nur um die Stabilität des Libanon, sondern um die Stabilität der Region und damit der Welt“, sagte Premierminister Saad Hariri.

("Die Presse", Print-Ausgabe, 07.04.2018)