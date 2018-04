Trump: "Wir haben den Handelskrieg bereits verloren"

US-Präsident Donald Trump hat die geplanten Strafzölle gegen chinesische Produkte verteidigt. "Wir haben den Handelskrieg bereits verloren", sagte Trump am Freitag in einem Interview mit der Radioshow "Bernie & Sid" des Senders 77 WABC. "Wir haben keinen Handelskrieg, wir haben den Handelskrieg verloren." Er sage nicht, dass die geplanten Schritte nicht etwas schmerzhaft sein könnten. Aber die Börsen seien um 40 und mehr Prozent gestiegen. "Davon könnten wir ein bissen verlieren", sagte Trump. "Aber wir werden ein viel stärkeres Land haben, wenn wir fertig sind."

Auch auf Twitter erklärte Trump diese Woche: „Dieser Krieg wurde vor vielen Jahren verloren von den dummen, inkompetenten Leuten, welche die Vereinigten Staaten repräsentierten. Jetzt haben wir ein Handelsdefizit von 500 Milliarden Dollar im Jahr und Diebstahl geistigen Eigentums von weiteren 300 Milliarden Dollar. Wie können das nicht so weiterlaufen lassen!“

We are not in a trade war with China, that war was lost many years ago by the foolish, or incompetent, people who represented the U.S. Now we have a Trade Deficit of $500 Billion a year, with Intellectual Property Theft of another $300 Billion. We cannot let this continue!