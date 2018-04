Blackrock wirft Waffen aus den Fonds

New York. Der weltgrößte Vermögensverwalter, Blackrock, zieht Konsequenzen aus der nach dem Schulmassaker von Parkland entbrannten Debatte über Schusswaffengewalt in den USA. Künftig sollen Aktien des US-Einzelhandelsriesen Wal-Mart und weiterer Unternehmen mit Schusswaffen in ihrem Sortiment von einigen neuen Anlageprodukten ausgeschlossen werden, wie Blackrock am Donnerstag mitteilte.

Zudem will das US-Unternehmen auch bereits existierende Fonds überprüfen. Blackrock reagiert damit nach eigenen Angaben auf den wachsenden Druck von Kunden. Ziel sei es, den Anlegern mehr Wahlmöglichkeiten für Produkte zu geben, die Hersteller oder Händler von Schusswaffen ausschließen, erklärte das US-Unternehmen.

Davon betroffen sind bei den neuen Fonds nach Angaben eines Blackrock-Sprechers neben Wal-Mart auch die Handelsunternehmen Dick's Sporting Goods und Kruger. Ausgeschlossen sind auch die Waffenhersteller American Outdoor Brands, Sturm Ruger & Company und Vista Outdoor. Allerdings: An diesen drei Unternehmen hält Blackrock große Anteile. (ag.)

("Die Presse", Print-Ausgabe, 07.04.2018)