Asylwerber als Lehrlinge: „Wir haben angenommen, dass sie bleiben dürfen“

Bei Neuhofer Holz kommt man ohne Schnickschnack aus. Das Betriebsgebäude ist mit dem Nötigsten eingerichtet. Es riecht nach Holz. Die schalldichte Tür schützt die Büroräume vor dem Maschinenlärm. In der angrenzenden Produktionshalle ist es so laut, dass man sich nur mit gehobener Stimme unterhalten kann. Franz Neuhofer senior geht schnellen Schrittes durch die Fabrik, schüttelt Hände, erkundigt sich nach dem Befinden. „Von 220 Mitarbeitern kenne ich sicher 200 beim Namen“, sagt der 78-jährige Firmenpatriarch. Neuhofer ist einer der weltgrößten Hersteller von Holzleisten.



Zur Belegschaft gehören auch Ruhullah Qasemi und Ali Al Shuaeeb. Noch. Der Afghane und der Iraker sind Asylwerber und gehen seit einem halben Jahr bei Neuhofer in die Lehre. Jetzt sollen sie abgeschoben werden. Das hat das Bundesamt für Fremdenwesen und Asyl in erster Instanz entschieden. Sie haben Berufung eingelegt. Neuhofer ist sauer: „Wir haben in ihre Ausbildung investiert, sie sind kostbare Mitarbeiter geworden. Und jetzt müssen sie gehen.“

