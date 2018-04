So will sich Gazprom von Europa befreien

Wer sehen will, wo das spektakulärste Bauprojekt des weltweit größten Gaskonzerns stattfindet, muss weit weg von Europa ins tiefe Asien blicken. Dort, unweit des ältesten Süßwassersees Baikal, schlagen Holzerntemaschinen Schneisen wie einen schier endlosen Strich in die Taiga. Und dort, in der südostsibirischen Einöde, legen Kräne wie emsige Metallmonster die 1,42 Meter dicken Stahlrohre in den morastigen Boden der hügeligen und menschenleeren Weite.



„Die Kraft Sibiriens“ heißt die neue Gaspipeline, an der der russische Gazprom-Konzern mit Nachdruck arbeitet und dessen Baufortschritt er in regelmäßigen Intervallen öffentlich dokumentiert. 1629 Kilometer seien mittlerweile errichtet, ließ er zuletzt am 21. März wissen. Das seien immerhin 75 Prozent des Abschnitts auf russischem Territorium von der Förderstätte Tschajandinskoje nördlich des Baikalsees bis zur Stadt Blagoweschtschensk 7800 Kilometer östlich von Moskau direkt an der Grenze zu China.