Facebook-Skandal: Zuckerberg trifft Politiker

Mark Zuckerberg soll am Dienstag im Justizausschuss des US-Senats befragt werden, am Mittwoch dann im Handelsausschuss des US-Repräsentantenhauses. Daten von bis zu 87 Millionen Nutzern sind an die Politikberatungsfirma Cambridge Analytica zweckwidrig weitergegeben worden.