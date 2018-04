Heimische Arbeitskosten im europäischen Spitzenfeld

Im Jahr 2017 lagen die durchschnittlichen Arbeitskosten pro Stunde in der gesamten Wirtschaft in der Europäischen Union (EU) bei 26,80 Euro und im Euroraum bei 30,30 Euro. Hinter diesen Durchschnittswerten verbergen sich jedoch deutliche Unterschiede zwischen den EU-Mitgliedstaaten. Österreich liegt mit 34,10 Euro um mehr als 27 Prozent über dem durchschnittlichen EU-Wert. Die Arbeitskosten in Österreich sind seit 2004 um 35,3 Prozent gestiegen. Die Lohnnebenkosten liegen hierzulande bei 26,7 Prozent gegenüber 24 Prozent im EU-Schnitt.

Am oberen Ende der Skala der Arbeitskosten in der EU liegt Dänemark.

Die niedrigsten Arbeitskosten pro Stunde wurden in Bulgarien und Rumänien gezahlt.

In der Industrie lagen die Arbeitskosten pro Stunde bei 27,40 Euro in der EU, im Dienstleistungssektor bei 26,60 Euro und in der Baubranche bei 23,70 Euro. Österreich liegt bei den Dienstleistungen bei 33,50 Euro, im Baugewerbe bei 32,50 Euro.

Arbeitskosten setzen sich aus Löhnen und Gehältern sowie Lohnnebenkosten, wie bspw. den Sozialbeiträgen der Arbeitgeber, zusammen. Der Anteil der Lohnnebenkosten an den gesamten Arbeitskosten in der gesamten Wirtschaft betrug in der EU 24,0 Prozent. Die Bandbreite reicht von 6,7 Prozent in Malta bis 32,8 Prozent in Frankreich.





Arbeitskosten Die Schätzungen für das Jahr 2017 werden von Eurostat, dem statistischen Amt der Europäischen Union, herausgegeben. Die Daten beziehen sich auf Unternehmen mit 10 oder mehr Beschäftigten und basieren auf den Daten der Arbeitskostenerhebung 2012, die unter Verwendung des Arbeitskostenindex extrapoliert wurden.

(red./herbas)