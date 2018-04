Kritik an Fonds für alte Dieselautos

Wien. Das Verkehrsministerium überlegt, einen Fonds einzurichten, um alte Dieselautos mit neuen Abgasreinigungssystemen auszustatten, wie „Die Presse“ exklusiv berichtete. Die SPÖ lehnt einen solchen Plan ab. Kritik kommt auch von der Umweltschutzorganisation WWF. „Es wäre geradezu fahrlässig, wenn die Bundesregierung die Abgastricksereien der Autoindustrie auch noch mit Steuergeldern belohnen will“, sagt WWF-Klimasprecher Karl Schellmann. Liste-Pilz-Klubobmann Peter Kolba bezeichnete es als „ungeheuerlich, dass diese Regierung auch hier Konzerne fördern und Staatsbürger dafür zahlen lassen“ wolle.

Die Bundesinnung der Fahrzeugtechnik in der Wirtschaftskammer begrüßt hingegen einen staatlich geförderten Fonds. „Die KFZ-Techniker in den Mitgliedsbetrieben könnten so eine Initiative schnell umsetzen“, heißt es. (APA)

("Die Presse", Print-Ausgabe, 11.04.2018)