Der Angriff der Billig-Hotels

Max Luscher plant gerne im großen Stil. Gerade erfolgte der Spatenstich für sein erstes Hotel in Graz, das im November eröffnet. Kommendes Jahr sperrt das nächste am Wiener Hauptbahnhof auf. In dem Takt soll es weitergehen, damit Österreich in ein, zwei Jahrzehnten mit 30 seiner B&B-Hotels überzogen ist.



B&B steht für kleine, funktionale Zimmer. Die Rezeption ist meistens vakant. Frühstück kostet extra. Die Hotels werden alle nach demselben Baukastenprinzip hochgezogen. 440 Häuser hat die nordfranzösische Kette nach ihrer radikalen Expansion der letzten Jahre. Die dahinterstehende Investorengruppe hat das Soll für 2020 bereits mit 600 Stück gesteckt. Geld und Nachfrage sind da, nachdem die Häuser nach nur drei bis fünf Monaten stets ihre Baukosten hereinbringen.



Da kommt Österreich ins Spiel.