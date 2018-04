Wie man Amerika wieder groß macht – und wie nicht

Donald Trump agiert mit seinen Strafzöllen als ökonomischer Amokläufer: Da sind sich fast alle Experten einig. Aber wenn es um die Motive für die aggressive Handelspolitik des US-Präsidenten geht, geben ihm viele implizit recht: Die US-Industrie hat durch die Globalisierung an Bedeutung verloren. Das drücke die Produktivität, die bei den Dienstleistungen traditionell schwächer wächst. Und es treibe die Ungleichheit: Schlechter qualifizierte Arbeitnehmer, die früher in Fabriken recht gut verdienten, müssen sich mit mies bezahlten Servicejobs über Wasser halten. Also rufen auch viele Volkswirte nach einer Reindustrialisierung, wenn auch mit weniger brachialen Mitteln. Und der Vorwurf, China stehle dem Westen die Innovationen und verschaffe sich so unfaire Vorteile? Dazu nicken die meisten. Aber stimmt es auch?