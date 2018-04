Pendler wollen mehr Verbindungen: "Stehend nach Hause ist absolutes No-Go"

Die Pendler in der Ostregion wünschen sich bei den Öffis bessere Verbindungen außerhalb der Hauptverkehrszeiten und mehr Sitzplätze. Das hat eine Online-Befragung der Arbeiterkammern (AK) Wien, Niederösterreich und Burgenland unter mehr als 1.900 Mitgliedern ergeben. Demnach könnte es sich der größte Teil der Autopendler vorstellen, auf den öffentlichen Verkehr umzusteigen, wenn es tagsüber mehr Verbindungen und bessere Abstimmungen bei den Öffis gäbe, nannte AK-Burgenland-Präsident Gerhard Michalitsch ein weiteres Ergebnis der Befragung. Michalitsch forderte aber auch mehr Zugverbindungen. "Nach einem Zehn-Stunden-Arbeitstag im Zug stehend von Wien nach Hause fahren zu müssen, ist ein absolutes No-Go", sagte er. AK-Präsident Rudolf Kaske forderte für Wien und Umgebung einen flächendeckenden 15-Minuten-Takt, um durch das Umsteigen nicht längere Reisezeiten zu haben

Neben den Verbindungen zu Randzeiten und dem Sitzplatzangebot gibt es in Niederösterreich Verbesserungsbedarf bei der Pünktlichkeit und allgemein bei Strecken, die in den Norden führen. AK-Niederösterreich-Präsident Markus Wieser kritisierte die geplanten Kürzungen der Bundesregierung beim Bahnverkehr. Der Ausbau der Nordbahn, der eine jahrelange Forderung der Pendler sei, soll reduziert werden, hob er als eines von mehreren Beispielen hervor.

Mehr als 80 Prozent der Befragten lobten Sauberkeit und Komfort in den Linienbussen der Ostregion. Das Sitzplatzangebot schnitt dabei besser ab als bei der Bahn, die Parkplätze an den Haltestellen weniger gut, merkte Verkehrsexperte Heinz Högelsberger von der AK Wien an. Am besten bewertet wurde bei Bus und Bahn die Ausstattung der Haltestellen, hieß es am Freitag bei der Präsentation in Wien. Bei der Bahn wurde die Ausstattung der Haltestellen von fast 70 Prozent sehr gut oder gut bewertet. Mehr als 50 Prozent sahen auch die Parkplätze an den Bahnhöfen, Sauberkeit und Komfort sowie die Erreichbarkeit von Anschlusszügen positiv.

(APA)