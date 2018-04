Spitz-Chef kauft Nestle-Liegenschaft in Linz

Rund ein Jahr nach Bekanntgabe, das Nestle-Werk in der Linzer Franckstraße bis spätestens März 2018 schrittweise stillzulegen, wurde am Freitag der neue Eigentümer der Liegenschaft präsentiert: Der Fruchtsaft-Industrielle Walter Scherb (Spitz) sowie oö. Partner haben es zu einem nicht genannten Preis gekauft. Mit 1. April ging die Liegenschaft an den neuen Eigentümer über. Die leer stehenden Büros und Lagerhallen sollen zwischenzeitlich vermietet werden, bis ein neues Konzept mit neuen Gebäuden steht. Dort werde aber kein Spitz-Werk entstehen, stellte Scherb klar. Bürgermeister Klaus Luger (SPÖ) will, dass das Areal als Betriebsgebiet der Stadt erhalten bleibe.

Nestle-Beteiligung in Linz wird ausgebaut

In der Pressekonferenz teilte Favero auch mit, dass die Österreich Zentrale von Froneri, ein Joint Venture für Speiseeis und Tiefkühlkost, an dem Nestle zur Hälfte beteiligt ist, von Wien nach Linz verlegt wird. Schon jetzt befindet sich direkt neben dem veräußerten Grundstück in der Franckstraße das Verkaufsbüro von Froneri. Statt 25 werden künftig 35 Mitarbeiter dort arbeiten. Die Verlegung des Headquarters des Unternehmens, das u. a. Marken wie Schöller, Mövenpick oder Milka vertreibt, freute vor allem die Politiker. Es sein ein "wichtiges Signal" für den Wirtschaftsstandort Oberösterreich.

Nestle hatte vergangenes Jahr die Schließung des Produktionsstandortes in Linz angekündigt. "Am 21. Dezember 2017 ist die letze Palette in Linz vom Band gelaufen", erklärte der Geschäftsführer von Nestle Österreich, Fabrice Favero. Von den dort ehemals 127 bei Nestle beschäftigten Mitarbeitern haben 29 einen neuen Job. 29 Ex-Mitarbeiter haben eine neue Beschäftigung gefunden, 20 gingen in Altersteilzeit und drei in Pension. 61 befinden sich in einer Arbeitsstiftung, von denen sind 28 in einer Ausbildung und 33 in einer Berufsorientierung. 14 sind im Sozialplan von Nestle, wollen aber keine Unterstützung, hieß es am Freitag.

Nestle hatte vergangenes Jahr die Schließung des Produktionsstandortes in Linz damit begründet, dass das Werk seit Jahren mit "Nachfrage-und Produktionsrückgängen aufgrund geänderter Konsumtrends" konfrontiert sei. An dem 1879 eröffneten Standort wurden zuletzt pro Jahr rund 6.000 Tonnen Lebensmittel produziert.

(APA)