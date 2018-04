Trumps große Attacke auf China

New York. Irgendwie sieht das diesmal tatsächlich nach einem Plan aus und nicht nach erratischem Verhalten. Konsequent erhöht US-Präsident Donald Trump im Handelsstreit mit China den Druck: Schon nächste Woche will er Details zur zweiten Welle der anvisierten Zölle auf Produkte im Wert von 100 Milliarden Dollar ankündigen. Außerdem will er chinesische Technologieinvestitionen in den USA erschweren und dem einst verhassten transpazifischen Handelsabkommen TPP nun doch beitreten.

("Die Presse", Print-Ausgabe, 14.04.2018)