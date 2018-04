Im Osten endet die „Low Cost“-Ära

Wien. Davon können Gewerkschafter in Österreich nur träumen: Ein sattes Lohnplus von zwölf Prozent haben ihre Kollegen für die 25.000 Tarifangestellten von Skoda in Tschechien erkämpft; eine Einmalzahlung von 2600 Euro ist die Kirsche auf der Torte. Noch tiefer musste VW im Vorjahr in der Slowakei in die Tasche greifen: 14 Prozent mehr Gehalt war das Ergebnis eines fast einwöchigen Streiks der Mitarbeiter im Werk bei Bratislava. Peugeot und Hyundai erging es nicht viel besser, und in Ungarn mussten Daimler und Audi kräftig Federn lassen.

("Die Presse", Print-Ausgabe, 14.04.2018)