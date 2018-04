Österreichs Inflation verliert an Fahrt – die Konjunktur aber auch

Wien. Österreichs Wirtschaftswachstum schwächt sich leicht ab. Grund sind laut Bank-Austria-Chefökonom Stefan Bruckbauer vor allem globale Konjunktursorgen. „Nach einem ausgezeichneten Start ins Jahr 2018 haben sich mittlerweile die Anzeichen vermehrt, dass das rasante Wachstumstempo der österreichischen Wirtschaft etwas an Schwung einbüßt“, schrieb er in einer Aussendung. Der monatliche Konjunkturindikator der Bank hat im März seine leichte Abwärtstendenz fortgesetzt, liegt aber mit 4,4 Punkten noch auf einem sehr hohen Niveau, das zuletzt im Frühling 2007 erreicht wurde.

Bruckbauer konkretisiert, was die Wirtschaft abbremsen würde: Die Arbeitslosigkeit geht zwar weiter zurück, jedoch verliere die Verbesserung am Arbeitsmarkt an Tempo. Protektionistische Tendenzen im internationalen Handel und geopolitische Misstöne würden die Exportindustrie schwächen. Anlass zur Sorge würden auch die Aktienmärkte geben. Es bestehe jedoch kein Grund zur Panik, denn ausgehend von einer Phase der Hochkonjunktur überrasche ein moderater Rückgang einiger Indikatoren nicht.

Die Inflation liege 2018 mit zwei Prozent das zehnte Jahr in Folge über dem Euroraum. Dasselbe Ergebnis gab am Freitag auch die Oesterreichische Nationalbank bekannt. Sie prognostiziert nach dem Spitzenwert von 2,5 Prozent im September 2017 eine Inflationsrate von 1,9 Prozent 2019 und zwei Prozent 2020. Gründe seien der stärkere Euro und das verlangsamte Wachstum der Rohstoffpreise. (APA)

("Die Presse", Print-Ausgabe, 14.04.2018)