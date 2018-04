IWF-Finanzministertreffen in Zeiten der Mega-Nervosität

Selten fanden Tagungen von Internationalem Währungsfonds (IWF) und Weltbank in den vergangenen Jahren in einem derart angespannten Umfeld statt wie die Frühjahrstagung in der kommenden Woche in Washington. "Die Nervosität ist zum Greifen", merkt ein langjähriger Teilnehmer an. Dabei scheint, wenn man allein die Wachstumszahlen der Weltwirtschaft betrachtet, alles im Lot. Das sagt auch IWF-Chefin Christine Lagarde. "Aber die Jubel-Stimmung von vor einem Jahr ist verflogen", beschreibt ein Insider. Viel zu bedrohlich sei, was in der Welt geschehe. Die Liste ist lang: vom massiven US-Handelsstreit mit China und anderen Staaten über die Unsicherheiten durch einen völlig unberechenbaren US-Präsidenten, das drastisch verschlechterte Verhältnis des Westens zu Russland bis hin zu militärischen Konflikten, insbesondere dem in und um Syrien.

Der deutsche Bundesfinanzminister Olaf Scholz beschränkt seine Präsenz in Washington auf zwei volle Arbeitstage und fliegt wegen des anstehenden SPD-Parteitags schon am Freitagabend wieder nach Deutschland zurück. Donnerstag und Freitag nutzt er für bilaterale Gespräche mit wichtigen Kollegen und nimmt an den Treffen der G7-Industrieländergruppe und der G20-Schwellen- und Industrieländergruppe. Auf die Großkonferenz der Vertreter aus den mehr als 189 Mitgliedern desIWF verzichtet er. "Die ist ohnehin sterbenslangweilig", sagt ein Teilnehmer mit Erfahrung aus vielen solcher Treffen.

Die Agenda, die IWF-Chefin Lagarde gerade in Hongkong für die Frühjahrstagung umrissen hat, wird auch die G20- und G7-Treffen bestimmen. An erster Stelle wird es um den Kampf gegen wachsenden Protektionismus und immer neue Handelshürden gehen. Ohne US-Präsident Donald Trump zu nennen, der mit immer neuen Importzolldrohungen, insbesondere gegen China, die Furcht vor einem globalen Handelskrieg nährt, hatte Lagarde gewarnt: "Das System fester Regeln und einer gemeinsam getragen Verantwortung im Welthandel droht zerrissen zu werden." Trump selbst hat nie einen Hehl daraus gemacht, dass er zu diesem System nur soweit steht, wie es nicht andere US-Interessen behindert. Nicht umsonst hat er die Hüterin dieses Regelsystems, die Welthandelsorganisation WTO, eine Katastrophe genannt.

G7 gewinnt wieder an Bedeutung

Als Nebeneffekt der aktuellen Problemlage scheint die fast schon totgesagte G7-Gruppe der westlichen Industrieländer und Japan wieder an Stellenwert zu gewinnen. "Das ist das Forum, in dem Tacheles geredet wird", heißt es im Umkreis der Mitgliedsländer. Das werde auch in Washington geschehen zwischen den USA und ihren westlichen Partnern, wie Kanada und Deutschland, die Trump auch schon häufiger mit Zwangsmaßnahmen im Handel bedrohte. Eines allerdings ist wiederum gerade für Trump nicht ganz unwichtig: in der G7 sitzen auch die Länder, die seine Kritik an der mangelnden wirtschaftlichen Offenheit Chinas und unfairen Praktiken dort teilen. Es gibt also in der Handels-Debatte auch gemeinsame Interessen innerhalb der G7.

Weniger offen und mit noch gegensätzlicheren Interessen läuft die Debatte nach Angaben von Insidern in der G20. Die Industrie- und Schwellenländer-Gruppe trifft sich ebenfalls in Washington, ohne dass sie dieses Mal aber eine gemeinsame Abschlusserklärung plant. In der G20 sitzen neben allen G7-Staaten auch die weltweite Wachstumslokomotive China sowie Russland, das früher mal mit der G7 zusammen die G8 bildete. Während Insider beim Handelsstreit immerhin Chancen auf eine Entspannung sehen, scheint die Lage im Fall Russland derzeit festgefahren. "Da sind die meisten Kontakte eingeschlafen. Von der früher engen Zusammenarbeit ist kaum etwas geblieben", beklagt ein Experte.

Das einzige Ziel der Treffen bei und am Rande der IWF-Tagung kann angesichts der vielfältigen Probleme daher nur sein, die riesige Nervosität in der Welt, die auch die Märkte erfasst hat, etwas zu dämpfen. Von absehbaren wichtigen Ergebnissen oder gar von der Lösung von Großproblemen spricht derzeit niemand.

