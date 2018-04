Was Trump in China vor hat

Es ist der erste warme Frühlingstag in New York, die Sonne scheint. Zunächst recht locker ist dann auch die Stimmung, als sich knapp 200 Ökonomen und Wirtschaftstreibende Ende der vergangenen Woche im ehrwürdigen Club der Harvard Universität an der 44. Straße in Midtown Manhattan einfinden. Das 1926 gegründete China Institute hat zum jährlichen „US – China Executive Summit“ geladen. Das Thema ist diesmal brandaktuell – der gegenwärtige Handelsstreit. Die Anwesenden sind rund zur Hälfte Chinesen, zur Hälfte Amerikaner, und wer wissen will, wie die Elite denkt, bekommt hier einen guten Einblick.

("Die Presse", Print-Ausgabe, 15.04.2018)