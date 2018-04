Wiener sind am längsten arbeitslos

Die durchschnittliche Dauer der Arbeitslosigkeit ist von Bundesland zu Bundesland verschieden. Ein Arbeitsloser in Wien ist österreichweit am längsten ohne Beschäftigung. 160 Tage dauert es in der Hauptstadt im Schnitt, um einen neuen Job zu finden. In Tirol sind es 92 Tage. Österreichweit sucht ein Arbeitsloser durchschnittlich 134 Tage, bis er einen neuen Arbeitsplatz gefunden hat.

„Die längere Suchdauer in Wien ist unter anderem auf das ungünstigere Verhältnis von offenen Stellen gegenüber Arbeitslosen zurückzuführen“, so Michael Christl, Ökonom der Agenda Austria.

In Wien kommen 5,5 offene Stellen auf 100 Arbeitslose, im bundesweiten Durchschnitt sind es 16,7. Am günstigsten ist dieses Verhältnis in Oberösterreich und Salzburg, dort kommen fast 40 offene Stellen auf einen Arbeitslosen. „Zusätzlich ist auch entscheidend, ob die freien Stellen und die Arbeitssuchenden zusammenpassen. Ein arbeitsloser Koch kann keine Stelle als IT-Experte antreten“, so Christl.