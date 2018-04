Technologie: „Banken machen sich selbst obsolet“

Wien. „If you can't beat them, join them. Beginne dich zu öffnen. Gib Teile her. Schließe dich den offenen Plattformen an.“ Was wie Lebenshilfe klingt, ist in Wahrheit ein Ratschlag für Banken, sich der Digitalisierung zu stellen. Oliver Gassmann, Professor für Technologiemanagement an der Uni St. Gallen, hat gemeinsam mit Kollegen aus Zürich und Stanford das Geschäftsmodell untersucht und Wege in die Zukunft gesucht. Ihr Schluss: Internet, Globalisierung und Blockchain werden das Verhältnis zwischen Banken und ihren Kunden verändern.

("Die Presse", Print-Ausgabe, 17.04.2018)