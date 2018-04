EU-Förderprojekt in Kroatien: Strabag klagt gegen Antidumping aus China

Profitiert Österreich von dem wachsenden chinesischen Engagement in Südosteuropa? So wollte es Wirtschaftskammer Präsident Christoph Leitl noch während des österreichischen Staatsbesuchs in China verstanden wissen. Österreich sei für China wegen seiner Vernetzung nach Südosteuropa interessant. Doch was der Vormarsch chinesischer Unternehmen in der Region tatsächlich bedeutet, veranschaulicht ein Brückenbauprojekt in Kroatien: Der österreichische Konzern Strabag verlor das Wettrennen gegen chinesisches Konsortium unter Leitung des staatlichen Bauunternehmens China Road and Bridge Corporation. Der Bauriese geht nun rechtlich gegen die kroatische Entscheidung vor – und schaltet die EU-Kommission ein.

Die Strabag habe Beschwerde vor dem kroatischen Verwaltungsgericht eingereicht, heißt es aus dem österreichischen Baukonzern gegenüber der „Presse“. Zugleich habe die Strabag einen Antrag auf einstweilige Verfügung gestellt, der die Vertragsunterzeichnung des staatlichen Auftraggebers Hrvatske ceste mit dem chinesischen Anbieter verhindern soll. Außerdem ruft das Unternehmen mit Sitz in Wien die EU-Kommission an: Die kroatischen Behörden haben bei der Vergabe des Projektes die Anti-Dumping-Regelungen der EU, die vor Billigimporten aus China schützen sollen, nicht eingehalten, heißt es.

Das chinesische Konsortium erhielt den Zuschlag für den Bau der 2,4 Kilometer langen und 55 Meter hohen Peljesac-Brücke Ende Jänner. Die Chinesen legten mit knapp 280 Millionen Euro das günstigste Angebot vor. Das Offert der Strabag lag mit 352, 4 Millionen Euro um mehr als 70 Millionen Euro über dem der chinesischen Firma. Auch die italienische Astaldi und die türkische Ictas waren leer ausgegangen.

EU pumpt 357 Millionen Euro in Projekt

Die Strabag argumentiert, dass das niedrige Angebot – konkret auch beim verwendeten Stahl - nur mit Hilfe staatlicher Subventionen aus China ermöglicht werde. So kalkulierte das chinesische Staatsunternehmen etwa für die Stahlseile der Schrägseilbrücke 4,5 Millionen Euro ein. Die Strabag rechnete mit 9,5 Millionen mit mehr als dem Doppelten, bestätigt das Unternehmen gegenüber der „Presse“.

Eine Beschwerde der drei erfolglosen Bewerber vor der staatlichen kroatischen Kommission für die Aufsicht öffentlicher Beschaffungsverfahren (DKOM) blieb erfolglos. Die Behörde wies das Ansuchen Ende März zurück: Es gebe keine Beweise für staatliche Subventionen oder Dumping-Preise. Was die Dumpingpreise betreffe, liege die Zuständigkeit bei der EU-Kommission.

Das Brisante an dem Fall: Der Brückenbau ist zu etwa drei Viertel aus EU-Geldern finanziert. 357 Millionen Euro sollen aus dem EU-Kohäsionsfonds in das Projekt fließen, für das inklusive der begleitenden Infrastruktur 420 Millionen Euro anberaumt wurden.

Zudem ist die Brücke in Süddalmatien von geostrategischer Bedeutung: Sie soll es ermöglichen, vom Norden kommend vom kroatischen Festland auf die Halbinsel Peljesac zu gelangen, ohne Bosnien und Herzegowina zu queren. Für Kroatien ist die für 2022 geplante Fertigstellung somit ein wichtiger Schritt, um der Schengenzone beizutreten und ein passfreies Reisen bis an die Südspitze des Landes – bis hin zum Tourismusmagnet Dubrovnik - zu ermöglichen.