China will Autosektor für ausländische Firmen komplett öffnen

Noch in diesem Jahr sollen in China alle Beschränkungen für ausländisches Eigentum an Firmen im Schiffs- und Flugzeugbau fallen, wie die für staatliche Lenkungsaufgaben zuständige Nationale Entwicklungs- und Reformkommission (NDRC) am Dienstag mitteilte. Der Automobilsektor soll nach einer fünfjährigen Übergangsphase komplett freigegeben werden.

Bereits 2018 sollen demnach Ausländer im Bereich Elektro-Autos voll mitmischen dürfen. 2022 soll der gesamte Pkw-Sektor für sie geöffnet werden. Die rasche Liberalisierung im Markt für E-Autos dürfte insbesondere dem US-Pionier Tesla zugute kommen, der ein Werk in Shanghai unter eigener Regie betreiben möchte.

(Reuters)