Was passieren würde, wenn Putin sich rächt

Ein weltweit gefürchteter Zusammenstoß amerikanischer und russischer Militärs in Syrien ist mit dem wohldosierten US-Angriff auf syrische Objekte am Samstag zumindest vorerst einmal vom Tisch. Moskau war rechtzeitig über die Angriffsziele gewarnt worden. Der Angriff selbst hatte stark demonstrativen Charakter und erlaubte es damit beiden Seiten, das Gesicht zu wahren. Womit zumindest diese Phase der aktiven Handlungen mit einem Unentschieden endete, wie dies ein Kommentator in einer russischen Zeitung formuliert.