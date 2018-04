Drei Prozent Zinsen: Ein Investment für den guten Zweck

Wien. Viele Sozialprojekte scheitern daran, dass die Finanzierung nicht zustande kommt. Denn Spenden allein reichen oft nicht, um eine Idee in die Realität umzusetzen. Staatliche Förderungen werden in Zeiten knapper Kassen auch seltener oder dürfen erst dann gewährt werden, wenn das Projekt über die Bühne gebracht ist. Und Bankkredite kommen entweder gar nicht infrage oder sind zu teuer. Aus diesem Grund wurden 2010 in Großbritannien sogenannte Social Impact Bonds (SIB) erfunden. Die Idee: wirtschaftlich potente Geldgeber finanzieren die Projekte vor und übernehmen das Risiko des Scheiterns. Gelingt das Projekt, erhalten sie ihr Geld plus eine kleine Verzinsung von der öffentlichen Hand zurück.

("Die Presse", Print-Ausgabe, 19.04.2018)