Wien mit neuem Bestwert bei Nächtigungen

Wien hat im März einen neuen touristischen Bestwert verzeichnet. Die Zahl der Gästenächtigungen stieg um 8,5 Prozent auf 1,169.000. Das erste Quartal 2018 kommt somit auf 2,903.000 Nächtigungen, was einem Plus von 7,5 Prozent zur Vergleichsperiode im Vorjahr entspricht. Das gab der Wien-Tourismus in einer Aussendung am Donnerstag bekannt.

Sieben der bisher zehn nächtigungsstärksten Herkunftsmärkte Wiens verzeichneten im März Steigerungen, wobei Deutschland, Italien, Russland und Spanien im zweistelligen Prozentbereich wuchsen, Österreich, Großbritannien und die Schweiz einstellig. Die USA, Frankreich und China lagen unter dem Vorjahreswert.

Die durchschnittliche Bettenauslastung stieg auf 52,1 Prozent (3/2017: 50,1 Prozent), gleichzeitig war die Zahl der Betten mit 64.000 um 2,6 Prozent höher als im März 2017. Gestiegen ist dementsprechend auch der Netto-Nächtigungsumsatz der Wiener Hotellerie: Er betrug für die Monate Jänner und Februar 2018 rund 85,7 Mio. Euro, was eine Steigerung um ein Fünftel gegenüber dem Vergleichszeitraum 2017 bedeutet.

