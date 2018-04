Doch kein Scam: Chef des deutschen Startups Safedroid taucht auf Youtube wieder auf

Für einen Tag lang wurde Safedroid zum größten Skandal, den die deutsche Fintech-Szene bisher gesehen hat. Nach einem erfolgreichen ICO, einem "digitalen Börsegang", bei dem die Firma aus Frankfurt rund 40 Millionen Euro eingenommen hatte, war Geschäftsführer Yassin Hankir gestern plötzlich verschwunden. Auch die Website und Social Media Kanäle von Safedroid wurden offline genommen. Sollte das Vorzeige-Fintech tatsächlich einen so genannten Exit-Scam hingelegt haben, bei dem die Gründer sich mit dem Geld der Anleger aus dem Staub machen? Nein, es war ein PR-Stunt.

Bessere Regulierung als Ziel

Allerdings nicht für die Firma selbst, die sich das hehre Ziel gesetzt hat, das Sparverhalten ihrer User zu verbessern. Safedroid ist mit dem Stunt ein gewaltiges Risiko eingegangen, den bei Gelddingen ist Vertrauen alles. In einem Video erklärt sich Chef Yassin Hankir. Der Stunt sei notwendig gewesen, um auf das in der Kryptobranche grassierende Problem mit Betrug, Scams und Abzocken hinzuweisen.

Der bisher größte Bitcoin-Skandal in Österreich war Optioment. Im Zuge der Ermittlungen wurden gerade die Büros der Bitcoin-Firma Cointed in Kufstein von der Kriminalpolizei durchsucht. Solche Skandale, die es auch in anderen Ländern gibt, würden den ganzen jungen Sektor und seine Zukunft bedrohen, so der Safedroid-Chef.

"Wir glauben, dass sich das ändern sollte. Wir wollen einen nachhaltigen Kryptomarkt und ICOs als ernsthafte Finanzierungs-Option. Deswegen wollten wir diese drastische Message schicken und zeigen, wie einfach es selbst für uns als stark regulierte deutsche Firma wäre, mit dem Geld abzuhauen."

Wenn sich die Regulierung nicht bald verbessern sollte, wäre der gesamte neue Sektor in Gefahr, so der Safedroid-Chef. In vielen Ländern werden freilich bereits Vorbereitungen für solche neuen Regeln getroffen. In Österreich will das Finanzministerium eine digitale Prospektpflicht einsetzen und die Finanzmarktaufsicht beauftragen. Ziel sei dabei nicht die Überregulierung des Sektors sondern der Konsumentenschutz.

Empörung der Nutzer bleibt

In Deutschland gibt es ähnliche Überlegungen. Eine aktuelle Untersuchung hat gezeigt, dass mehr als 80 Prozent der international veranstalteten ICOs Betrug sein dürften. Es geht um einen riesigen Sektor: Alleine im Jahr 2017 haben Startups bei ICOs via Kryptowährungen mehr als fünf Milliarden Dollar eingenommen.

Safedroid muss jetzt aber mit dem Backlash geschockter Investoren und Beobachter leben. Schon gestern äußerten einige Blogger die Meinung, dass die Firma selbst im Falle eines PR-Stunts viel Vertrauen verspielt habe. Unter dem erklärenden YouTube-Video des Geschäftsführers beschweren sich viele User über die Aktion.