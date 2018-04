Nur im Krieg waren Schulden höher

Wien. Eine Reise nach Washington kann wertvolle Einsichten liefern. Finanzminister Hartwig Löger trifft an diesem Wochenende nicht nur auf Bill Gates. Er erlebt auch, auf der Frühjahrstagung von IWF und Weltbank, das heimische Ringen um Budget und Sparen ins Globale gesteigert. Was der Währungsfonds in seinem „Fiscal Monitor“ mit einiger Drastik aufzeigt, sorgt beim Treffen für Diskussionsstoff.



Ein Jahrzehnt nach der Finanzkrise stagnieren in den Industriestaaten die Staatsschulden im Verhältnis zur Wirtschaftsleistung auf einem Niveau, das es erst einmal gab: im Zweiten Weltkrieg, als Waffen und Sold Unsummen verschlangen. Nur ging der Stand nach Kriegsende rasant zurück. Dafür aber sind unsere Gesellschaften zu alt, die Dynamik ist zu schwach. So verharrt die Quote schon seit fünf Jahren bei 105 Prozent des BIPs.

