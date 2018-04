Arbeit für alle, der Traum aller Politiker

Die türkis-blaue Regierung will das Arbeitsmarktservice umkrempeln und verfolgt damit ein Ziel: „Die Vollbeschäftigung in Angriff nehmen”, so Vizekanzler Heinz-Christian Strache (FPÖ). Aber was versteht Strache unter Vollbeschäftigung? Eine Definition hat man in seinem Büro nicht parat. „Möglichst wenig Arbeitslose”, heißt es auf Nachfrage, „Zahlen kann ich Ihnen keine nennen”.