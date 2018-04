Im Schatten des US-Wahlkampfs

Ob Bill Gates tatsächlich nach Salzburg kommen wird, ist noch nicht sicher. Fest steht, dass er am Freitag in Washington von Finanzminister Hartwig Löger im Namen der Bundesregierung nach Salzburg eingeladen worden ist. Löger hatte den Microsoft-Gründer am Rande der Frühjahrstagung der Weltbank und des Internationalen Währungsfonds (IWF) in Washington getroffen. Gates hatte mit Weltbank-Präsident Jim Yong Kim eine neue Initiative für Afrika präsentiert. Unter den knapp 30 Gästen war auch Löger. Immerhin übernimmt Österreich in zwei Monaten den EU-Ratsvorsitz.

("Die Presse", Print-Ausgabe, 22.04.2018)