Österreicher misstrauen Lebensmitteln aus dem Ausland

Wien. „Pestizide in vier von fünf Äpfeln entdeckt“, „Glyphosat und Gentechnik im Honigglas“: Wer die Schlagzeilen verfolgt, dem muss um die Lebensmittelsicherheit in Österreich angst und bang werden. Umweltorganisationen zeichnen seit Langem ein düsteres Bild: Gemüse sei vergiftet, Fleisch mit Antibiotika verseucht. Eine breit veröffentlichte Meinung, an der die Politik nicht vorbeikann, ob es nun um Glyphosat oder den Bienenkiller Neonicotinoide geht. Wie aber sehen die heimischen Konsumenten das Thema?

("Die Presse", Print-Ausgabe, 24.04.2018)