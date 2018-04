FWF: „Forscher sind bereit für mehr Wettbewerb“

Wien. In der Forschung sei es derzeit ein wenig wie bei einem Marathonlauf, sagt Klement Tockner, Präsident des Wissenschaftsfonds FWF. „Man trainiert ordentlich und darf dann nicht mitlaufen, weil es zu wenig Versorgungsstationen gibt.“ Denn die Schere zwischen beantragten und tatsächlich genehmigten Projekten für die Grundlagenforschung klafft weiter auseinander. 2017 verfassten Österreichs Forscher Anträge mit einem Gesamtvolumen von rund 875 Millionen Euro, insgesamt 217 Millionen konnten vergeben werden.

Das ist zwar erneut mehr als im Jahr zuvor, dennoch warnt Tockner vor einem massiven „Brain Drain“: Leidtragende der fehlenden Ressourcen seien vor allem die Nachwuchswissenschaftler, die vermehrt ins Ausland abwandern. Der FWF hatte zuletzt statt der im Herbst 2016 in der „Forschungsmilliarde“ in Aussicht gestellten 281 Millionen Euro für die Jahre 2018 bis 2021 lediglich 110 Millionen Euro mehr an Mitteln bekommen.

Andere Balance bei Vergabe

Auch Wissenschaftsminister Heinz Faßmann (ÖVP) sieht hier noch „Luft nach oben“. Einig sind sich beide, dass künftig mehr Geld im Wettbewerb vergeben werden soll. In Österreich sind es derzeit nur 15 Prozent, in den Niederlanden etwa 70 Prozent. Die Forscher seien jedenfalls bereit für mehr Wettbewerb, so Tockner. Hierzulande gehen weniger als ein Fünftel der F&E-Mittel in die Grundlagenforschung, in den Niederlanden rund ein Drittel. Man solle die direkte Forschungsförderung aber nicht gegen die indirekte ausspielen, sagt Fassmann: Die Forschungsprämie sei ein wichtiger Standortfaktor für Unternehmen. Er stellte den Start eines neuen Exzellenzprogramms für Grundlagenforschung in Aussicht. (gral)

("Die Presse", Print-Ausgabe, 25.04.2018)