Schweizer lieferten Giftgas-Chemikalie nach Syrien

Das Nervengas Sarin ist einer der am meisten gefürchteten chemischen Kampfstoffe. Einer seiner beiden wesentlichen Bestandteile ist eine Flüssigkeit namens Isopropanol. Fünf Tonnen dieses Stoffes hat ein Schweizer Unternehmen im November 2014 nach Syrien geliefert - mit der offiziellen Bewilligung des Wirtschaftsministeriums in Bern. Das hat das Westschweizer Fernsehen RTS aufgedeckt.

Ein brisanter Fall, vor allem durch die Vorgeschichte: Schon im Sommer 2013 setzte die syrische Armee Sarin bei Angriffen ein. Daraufhin überwachten die UNO und die internationale Organsiation für das Verbot chemischer Waffen die Zerstörung der Bestände von Isopropanol in Syrien - allerdings nur die staatlichen Lager. Was im Besitz privater Unternehmen war, blieb verschont. Und an einen privaten Abnehmer, nämlich eine der größten syrischen Pharmafirmen, hat der Schweizer Exporteur seine Ware verkauft.

Die EU verbietet seit 2013 den Export der Chemikalie in hoher Konzentration (in geringer Dosierung ist sie innerhalb der Union handelsüblich, frei erhältlich und in vielen Desinfektionsmitteln enthalten). Die Schweiz übernahm alle EU-Sanktionen gegen Syrien; die Ausfuhrverbot gilt dort aber nur, wenn ein Missbrauch vermutet wird.

Der Exporteur meldete das geplante Geschäft korrekt. Und bekam eine rasche Bewilligung: Das Staatsekretariat für Wirtschaft hielt es für "plausibel", dass der Stoff für die Herstellung von Medikamenten verwendet wird. Zumal man keine Hinweise hatte, dass die syrische Pharmafirma Verbindungen zum Regime in Damaskus hat. Nun räumen die Beamten ein: Nach den jüngsten Ereignissen würden eine solche Ausfuhr "ziemlich sicher unterbunden werden".

Der Fall erregt in der Schweiz großes Ausfsehen und dürfte ein politisches Nachspiel haben. In der Vorwoche leitete die belgische Justiz Strafverfahren gegen drei Firmen ein, die Isopropanol nach Syrien geliefert haben - allerdings in diesem Fall ganz ohne staatlichen Segen.

