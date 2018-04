Eine ganze Branche erhält ab 1. Mai eine sechste Urlaubswoche

Was andernorts undenkbar ist, hat nun der Betriebsrat des Wiener Flughafens gemeinsam mit den Gewerkschaften GPA-djp und vida, dem Arbeiterbetriebsrat und der WKO für den neuen Kollektivvertrag der Öffentlichen Flughäfen Österreichs durchgesetzt: Die Beschäftigten erhalten neben einem Gehaltsplus von 1,3 Prozent eine zusätzliche, sprich sechste Urlaubswoche. Das teilte der Angestelltenbetriebsrat gestern in einer Aussendung mit.



„Mit diesem KV-Abschluss und der Ausverhandlung von fünf zusätzlichen Urlaubstagen ist uns ein unglaublicher Erfolg im Kampf um mehr Freizeit gelungen“, erklärt GPA-Verhandlungsleiter Thomas Schäffer: „Das positive Feedback der MitarbeiterInnen nach Bekanntgabe des KV-Abschlusses war enorm.“



Die neue Regelung tritt bereits nächste Woche, am 1. Mai, in Kraft. Zugute kommt sie dann österreichweit ungefähr 10.000 Beschäftigten aus dem Sektor.



Von der Seite der Arbeitervertretung sieht man in der Neuregelung nicht nur einen Meilenstein in der Geschichte der Kollektivvertragsverhandlungen Öffentlicher Flughäfen, er helfe dem Unternehmen auch „seine Vorreiterrolle in Sachen Work&Life Balance langfristig auszubauen“. Laut Vida-Verhandlungschef David John sei die neue Freizeit „der Schlüssel dafür, dass Menschen gesünder, leistungsfähiger und motivierter sind.“

