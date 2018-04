Warum Arbeit zu hoch belastet ist

Wien. Es gibt einen Bericht der OECD, für den Österreichs Politiker jedes Jahr verlässlich Prügel beziehen: Die Belastung des Faktors Arbeit durch Steuern und Abgaben ist eine der höchsten von allen Industriestaaten – so lautet das fast rituelle Fazit von „Taxing Wages“. Nur im Vorjahr gab es ein kurzes Aufatmen: Dank der Steuerreform wurde aus der zweithöchsten Last die sechsthöchste. Aber im aktuellen Negativranking rückt Österreich wieder auf Rang fünf vor. Warum? Die schleichende Progression bei der Lohnsteuer setzt neuerlich ein und führt zur leichten Erhöhung, gegen den leicht positiven Trend – immerhin gab es etwa in Ungarn und Finnland recht kräftige Entlastungen. Welche Lehren lassen sich daraus ziehen?

("Die Presse", Print-Ausgabe, 27.04.2018)