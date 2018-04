Letzter Appell Merkels an Trump

New York. 20 Minuten. So lang gesteht das Weiße Haus Angela Merkel mit Donald Trump zu, wenn die deutsche Kanzlerin den Präsidenten heute im Weißen Haus trifft. Dem privaten Gespräch folgen natürlich noch ein offizielles Mittagessen und der eine oder andere Pressetermin. Aber wirkliche Überzeugungsarbeit wird Merkel nur in diesen 20 Minuten im kleinen Rahmen leisten können. Das Klima zwischen Washington und Berlin war schon einmal besser.

("Die Presse", Print-Ausgabe, 27.04.2018)