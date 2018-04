Britische Wirtschaft stagniert fast

London/Paris/Madrid. Großbritannien erlitt zu Jahresbeginn einen Konjunktureinbruch, Frankreich kam mit einem Dämpfer davon. Das Bruttoinlandsprodukt (BIP) legte auf der Insel in den ersten drei Monaten nur noch um 0,1 Prozent zu, wie das Statistikamt (ONS) auf Basis vorläufiger Daten mitteilte. In Frankreich stieg das BIP um 0,3 Prozent zum Vorquartal – Ende 2017 hatte das Plus 0,7 Prozent betragen.

In Spanien, einem der am schnellsten wachsenden Euroländer, stieg das BIP von Jänner bis März zum dritten Mal in Folge um 0,7 Prozent; Anzeichen einer Verlangsamung gibt es jedoch auch hier. In Deutschland stehen die BIP-Daten noch aus, Forscher des Berliner DIW erwarten eine Abkühlung auf 0,4 Prozent nach 0,6 Prozent Ende 2017. (APA/Reuters)

("Die Presse", Print-Ausgabe, 28.04.2018)