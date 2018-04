Einmal um die ganze Welt – mit einem Mini-Chip aus Wien

Zwei Prozent. Das klingt erstmal nicht nach viel. Es gibt aber Studien, die besagen, dass zwei Prozent aller Ersatzteile für Flugzeuge keine Originalteile sind. Wenn man in einem Vogel aus Stahl in 10.000 Metern Höhe sitzt, können zwei Prozent eine ganze Menge sein. Oder im Auto. „In den Emiraten zum Beispiel sind 36 Prozent aller Autoteile Fakes. Das schlägt sich dann auch in der Unfallstatistik nieder und ist dramatisch“, sagt Tom Fürstner.

("Die Presse am Sonntag", Print-Ausgabe, 29. April 2018)