Casinos-Vorstand Hoscher: "Trump hat nicht mit allem unrecht"

Der Protektionismus ist weltweit wieder auf dem Vormarsch − US-Präsident Donald Trump will mit Zollschranken die amerikanischen Unternehmen schützen. Das müsste Ihnen doch gefallen, da Sie auch für strenge Eingangshürden in der Glücksspielbranche eintreten. Oder gibt es so etwas wie guten und schlechten Protektionismus?



Dietmar Hoscher: Trump hat nicht mit allem unrecht. Es gibt nämlich so etwas wie Marktversagen, das ist unter Ökonomen unbestritten, selbst die Neoliberalen akzeptieren das. Und Glücksspiel ist ein typischer Markt mit Marktversagen. Die Marktkräfte führen hier zu großem Angebot und zu geringen Eintrittshürden.



Großes Angebot bedeutet für den Konsumenten doch bessere Preise und Konditionen. Ist ja grundsätzlich nicht schlecht, oder?



Bei normalen Konsumgütern wäre das gut. Im Glücksspiel ist das aber schlecht, weil es mit Gefahren verbunden ist. Und diese Gefahren kann niemand bestreiten. Hier führt ein Überangebot zu sozialen Effekten, die man nicht haben will.

("Die Presse am Sonntag", Print-Ausgabe, 29. April 2018)