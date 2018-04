Kurz in Abu Dhabi: Milliardeninvestitionen und eine Zuckersteuer

Abu Dhabi. Das offizielle Highlight der Reise war eigentlich schon seit rund einem Monat bekannt. Die Unterzeichnung des Vertrages über den Kauf eines 20-Prozent-Anteils an zwei Offshore Ölfeldern der Abu Dhabi National Oil Company (Adnoc) durch die OMV im Wert von rund 1,2 Mrd. Euro, die mittelfristig mehr als zehn Prozent der derzeitigen OMV-Ölproduktion bringen sollen. Doch beim ersten Besuch von Bundeskanzler Sebastian Kurz bei Kronprinz Scheich Mohammed bin Zayed al-Nahyan ging es vor allem darum, dass diesem Deal noch weitere folgen sollten. Und daher war nicht nur OMV-Chef Rainer Seele, sondern auch hochrangige Vertreter von anderen österreichischen Firmen wie Vamed, Waagner Biro, Porr, Strabag oder Andritz im Gefolge von Kanzler und ÖVP-Wirtschaftsministerin Margarete Schramböck am Sonntag zu Besuch in dem Emirat.

("Die Presse", Print-Ausgabe, 28.04.2018)