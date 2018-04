Chinesische Industrie büßt leicht an Tempo ein

Die chinesische Industrie hat einer Umfrage zufolge im April etwas an Fahrt verloren. Der am Montag veröffentlichte Einkaufsmanagerindex der Regierung sank geringfügig auf 51,4 (März: 51,5) Punkte. Analysten hatten mit 51,3 Zählern gerechnet. Werte oberhalb von 50 zeigen Wachstum an.

Im Dienstleistungssektor, der mehr als die Hälfte der weltweit zweitgrößten Volkswirtschaft ausmacht, gibt es dagegen eine anziehende Expansion. Hier legte der Einkaufsmanagerindex zu auf 54,8 (März: 54,6) Punkte.

(Reuters)