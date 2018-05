Paul Achleitner unter Beschuss

Wien. Am 24.Mai 2018 findet die Hauptversammlung der Deutschen Bank in Frankfurt statt. Mit Gelassenheit kann ihr Aufsichtsratsvorsitzender Paul Achleitner nicht entgegensehen.

Der wichtigste Stimmrechtsberater Glass Lewis hat sich nämlich gegen eine Entlastung des Österreichers ausgesprochen, berichtet das deutsche „Handelsblatt“. Stimmrechtsberater unterstützen Investoren bei der Ausübung ihres Stimmrechts, indem sie diesen konkrete Empfehlungen für ihr Stimmverhalten geben oder stellvertretend für den Aktionär dessen Stimmrecht in der Hauptversammlung ausüben.

Das Scheitern des Unternehmens, eine kohärente und effektive Strategie zu entwickeln, sei zumindest teilweise dem Kontrollgremium anzulasten, schreibt Glass Lewis in einem Statement an seine Kunden. Deshalb sollten die Aktionäre den Aufsichtsrat bei der kommenden Hauptversammlung auch nicht entlasten, so der Stimmrechtsberater.

Zu einem noch radikaleren Schritt, nämlich der Abwahl Achleitners, raten die Stimmrechtsberater allerdings nicht. Dieser berge zu viele Risiken, weil es für den Österreicher Achleitner derzeit noch keinen Nachfolger gebe. Allerdings sei es „im besten Interesse der Aktionäre“, mit der Suche nach einem Ersatz zu beginnen, sagen Glass Lewis.

Fluktuation an der Spitze

Mit dem Management der Deutschen Bank sind die Stimmrechtsberater übrigens auch nicht zufrieden: „Wir glauben, dass eine ganze Anzahl von Aktionären erhebliche Zweifel an der Leistung des Vorstandes hegen werden“, so Glass Lewis. Es sei daher nicht im „besten Interesse“, die Leistung der Vorstandsmitglieder einfach abzusegnen.

Vor allem die Arbeit des ehemaligen Deutsche-Bank-Chefs John Cryan finden viele Aktionäre äußerst dürftig. In diesem Punkt dürfte sich die Meinung vieler Eigentümer mit der des Aufsichtsrats decken. Im April musste Cryan seinen Platz für den bisherigen Privatkunden-Vorstand Christian Sewing überraschend räumen.

Ein Schritt, auf den viele Aktionäre zwar schon lange gewartet hatten, aber sie schlussendlich doch verunsicherte. Der Kurs des Wertpapiers fiel um bis zu 4,5 Prozent.

Diese Rochade ist bereits die dritte an der Spitze des größten deutschen Bankhauses in den vergangenen sechs Jahren.

Die dauernde Fluktuation in der Vorstandsetage lasten auch andere Stimmrechtsberater Paul Achleitner an. Schließlich ist er der Vorsitzende des Nominierungsausschusses. Entweder habe Achleitner sich immer für die falschen Kandidaten entschieden oder die Zusammenarbeit sei anders als erwartet abgelaufen, so der Grundtenor. „Offenbar ist es dem Aufsichtsrat nicht gelungen, eine stabile Vorstandsmannschaft zusammenzustellen oder im Amt zu belassen“, so der deutsche Stimmrechtsberater Ivox. (hec/red)

("Die Presse", Print-Ausgabe, 02.05.2018)