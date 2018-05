Verkehr: US-Bundesstaaten klagen Trump

Wien. Dass sie das Vorgehen von US-Präsident Donald Trump und dem von ihm eingesetzten Chef der US-Umweltbehörde EPA, Scott Pruitt, nicht auf sich sitzen lassen werden, machten Kalifornien und eine Reihe anderer Bundesstaaten bereits Anfang April klar. Damals gab Pruitt bekannt, dass er die von Ex-US-Präsident Barack Obama nur acht Tage vor der Amtsübergabe an Trump festgezurrten Abgasvorschriften für Autos „überarbeiten“ lassen werde. Sie seien aufgrund „veralteter Informationen“ erlassen worden. Neue Daten würden zeigen, dass sie „zu streng“ ausgefallen seien, so Pruitt damals.

Inzwischen ist durchgesickert, wie die überarbeiteten Regeln aussehen sollen. So soll der erlaubte Maximalverbrauch neuer Autos (im Schnitt je Hersteller) in den USA bis zum Jahr 2025 nicht wie bisher geplant auf 4,7 Liter je 100 Kilometer gesenkt werden. Stattdessen soll die für 2020 geltende Regelung von 6,4 Liter bis zum Jahr 2026 eingefroren werden. Zum Vergleich: In der EU darf der Flottenverbrauch bei Autoherstellern schon heute im Schnitt den Wert von 5,5 Liter je 100 Kilometer nicht überschreiten. Bis 2021 soll dieser Wert sogar auf vier Liter gesenkt werden.

Kalifornien gegen Washington

Für 17 vornehmlich demokratisch regierte Bundesstaaten – darunter die Bevölkerungsschwergewichte Kalifornien, New York und Illinois – eine Vorgangsweise, die sie nicht einfach hinnehmen wollen. Die Staaten, die rund 40 Prozent der US-Bevölkerung repräsentieren, brachten daher eine Klage vor dem US-Berufungsgericht des Bundes (vergleichbar mit dem heimischen Verwaltungsgerichtshof) ein, laut der die Entscheidung der EPA einen Rechtsbruch darstellt und daher zurückzuweisen sei. Pruitt und Trump würden wollen, „dass die Menschen mehr Benzin kaufen und mehr Luftverschmutzung erzeugen“, so der kalifornische Gouverneur und Anführer der klagenden Bundesstaaten, Jerry Brown.

Für Browns Staat dürfte die Klage überhaupt zu einer grundsätzlichen Machtprobe mit der Zentralregierung in Washington werden. Denn der Gesetzesentwurf enthält auch eine Passage, die Kalifornien direkt angreift. Der bevölkerungsreichste Staat der USA erlässt nämlich bereits seit Langem eigene – wesentlich strengere – Abgasgesetze als die US-Bundesregierung. Als Grund für diese Ausnahme, die von der EPA bisher geduldet wurde, gilt die Smogsituation rund um die Großstadt Los Angeles, die bereits in den 1990er-Jahren zu großen Problemen geführt hat. Justament diese Ausnahme soll nun gekippt werden. So verweist der Entwurf auf ein Bundesgesetz aus dem Jahr 1975, laut dem es in den ganzen USA einheitliche Abgasvorschriften geben soll – und diese in Washington festgesetzt werden.

Ford will keine Entschärfung

Damit dürften Trump und Pruitt die Bedenken der Autohersteller zerstreuen wollen. Diese forderten zwar anfangs eine Entschärfung der von Obama – nach Verhandlungen mit den Bundesstaaten einheitlich – eingeführten Regeln. Inzwischen befürchten sie allerdings, dass die Folge ein Wildwuchs unterschiedlicher Abgasgesetzgebungen innerhalb des Landes sein könnte. Einige Topmanager der US-Autoindustrie fordern Trump daher bereits auf, sein Vorhaben wieder fallen zu lassen. So schrieb etwa Ford-Chef Bill Ford vergangene Woche in einem offenen Brief: „Wir unterstützen verschärfte Abgasvorschriften bis zum Jahr 2025 und fordern keine Zurücknahme.“

Ob sich die Regierung davon beeindrucken lassen wird, ist allerdings fraglich. Denn die Rücknahme der strengeren Abgasvorschriften ist für Trump ein persönliches Anliegen. Er erklärte bereits im März 2017, kurz nach seinem Antritt im Weißen Haus: „Der Angriff auf die amerikanische Autoindustrie ist nun vorbei.“ Laut seiner Regierung werden die entschärften Regeln für billigere Autos sorgen, was zu einem Anstieg der Verkaufszahlen und mehr Wachstum führen soll. Außerdem würden alte Benzinschlucker so auch schneller gegen sparsamere Neuwagen getauscht werden. (jaz)

("Die Presse", Print-Ausgabe, 03.05.2018)