Lehrlinge sind zufrieden - außer, wenn sie in der Gastronomie arbeiten

70 Prozent der Lehrlinge sind laut einer Umfrage des Instituts für Jugendkulturforschung mit ihrem Ausbildungsbetrieb zufrieden sind - sofern sie nicht in der Gastronomie und Hotellerie arbeiten. "In dieser Branche finden sich überdurchschnittlich viele Lehrlinge, die mit der aktuellen Ausbildungssituation und ihren Ausbildungsbetrieben unzufrieden sind. Sie verbinden, im Vergleich zu Industrielehrlingen, aber auch im Vergleich zu Lehrlingen aus dem Bereich des Handwerks und Gewerbes bzw. Handels, überdurchschnittlich stark negative Eigenschaften mit der Lehre als Ausbildungsform und mit ihrer Arbeit im Betrieb", so die Studienautoren.

Angesichts des Personalmangels interessant: Unter den Lehrlingen in der Gastronomie und Hotellerie findet sich so auch eine im Vergleich zu den anderen drei Branchen besonders große Gruppe, die überlegt, die Lehre in ihrem Lehrberuf abzubrechen (einer von fünf) oder die Lehre in einem anderen Betrieb fortzusetzen (einer von vier).

Freizeit, Sicherheit und Einkommen wichtig

Laut der Lehrlings-Umfrage definieren sich Lehrlinge mehr über ihr Freizeitverhalten als über ihren Job, bei letzterem zählt für sie vor allem Sicherheit und Einkommen. "Was sie sind und wie sie gesehen werden wollen, ist in erster Linie eine Folge ihrer Freizeitaktivitäten", so die Studienautoren. Musik, Mode und Online-Kommunikation seien wichtiger für die Sinnfindung als der Beruf. "Karriere ist für sie nur dann erstrebenswert, wenn trotzdem ein erfülltes Freizeitleben möglich ist", erklärten die Autoren am Donnerstag in einer Aussendung.

