Nur jedes zweite Geschäft ist barrierefrei zugänglich

Bei der Barrierefreiheit in Einkaufsstraßen ist viel Luft nach oben. Denn laut einer aktuellen Studie des Bundesverbands für Menschen mit Behinderungen (ÖZIV) zeigt sich, dass nur rund die Hälfte der Geschäfte in den untersuchten Städten diese Vorgabe erfüllt. Exakt 50,8 Prozent der geschäftseingänge sind stufenlos zugänglich. Die andere Hälfte der Geschäfte verfügt über zumindest eine Stufe, die höher als drei Zentimeter ist. Das bedeutet keinen barrierefreien Zugang, der gesetzlich jedoch vorgeschrieben ist.

Das Behindertengleichstellungs-Gesetz (BGStG) schreibt vor , dass seit 2016, nach einer 10-jährigen Übergangsfrist, alle öffentlich zugänglichen Geschäftslokale barrierefrei sein müssen.

Für die Studie wurden vier Städte untersucht, deren Ergebnisse recht unterschiedlich sind. Am besten schneidet Innsbruck ab, wo 58 Prozent der Geschäfte stufenlos zugänglich sind. In Salzburg hingegen sind es nur 39,2 Prozent. St. Pölten mit 57,6 Prozent stufenlosen Eingängen und Hallein mit 54,8 Prozent liegen dazwischen. Bei der Untersuchung 2016 in Wien waren 44,5 Prozent der Geschäftslokale stufenlos zugänglich

Im Branchenvergleich zeigt sich, dass Banken/Post und Trafiken mit etwa zwei Drittel stufenlosen Zugängen vergleichsweise sehr gut liegen. Die Gastronomie mit nur 45 Prozent stufenlosen Geschäftslokalen und die Branche Körperpflege, in der viele Friseure erfasst sind, schnitten hingegen am schlechtesten ab.

